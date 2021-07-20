مقتل وجرح 6 أشخاص بينهم طفلين في انفجار ضمن قرية تابعة لتل كلخ غربي حمص

محافظة حمص: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مواطنة وإصابة 5 أشخاص آخرين بجراح متفاوتة بينهم طفلين على الأقل، وذلك جراء انفجار قنبلة يدوية في قرية المخطبية التابعة لتل كلخ بريف محافظة حمص الغربي، ضمن مناطق نفوذ النظام السوري.

وكان المرصد السوري وثق في الثالث من شهر تموز/يوليو الجاري، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية أم التبابير التابعة الناحية الفرقلس بريف حمص الشرقي وذلك أثناء رعيه للأغنام في محيط القرية.