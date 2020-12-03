مقتل وجرح 6 أطفال جراء انفجار “مقذوف متفجر” من مخلفات الحرب في مخيم يأوي نازحين شمالي إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتقاء طفل وإصابة 5 آخرين، من بينهم طفلتين جراحهما خطيرة، جراء انفجار “مقذوف متفجر” بمجموعة من الأطفال في مخيم “حلب لبيه” الذي يأوي نازحين في قرية البردغلي الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 384 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و118 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.