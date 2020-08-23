مقتل وجرح 6 عناصر من قوات النظام بعد استهدافهم بصاروخ موجه من قبل الفصائل جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، استهداف مجموعة تابعة لقوات النظام بصاروخ حراري على محور حزارين جنوب مدينة إدلب، من قبل فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”، ما أدى لمقتل وجرح 6 عناصر على الأقل، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وبينين والرويحة ودير سنبل بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع مذخرة في أجواء إدلب وريف حلب الغربي.