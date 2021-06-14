مقتل وجرح 7 أطفال في انفجار لغم ضمن قرية تابعة للمالكية (ديريك) بريف الحسكة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار ضمن قرية مزلان التابعة لمنطقة المالكية (ديريك) بريف محافظة الحسكة، حيث انفجر اللغم نتيجة العبث بلغم من مخلفات الحرب لا يعلم بشكل مؤكد كيف وصل إلى القرية.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 535 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و172 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 126 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.