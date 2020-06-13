مقتل 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب سوريا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هزّ انفجار متوسط الشدة مدينة درعا في الجنوب السوري، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت قرب دوار العباسية في درعا البلد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم اثنين ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف فصائل المعارضة، بالإضافة لجرح اثنين آخرين.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 502، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 331، وهم: 82 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال، إضافة إلى 169 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و54 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس.