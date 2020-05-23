مقتل 3 عناصر من “الحرس الثوري الإيراني” عقب استهداف سيارة لهم في بادية الميادين شرق دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارة تابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني”، انفجرت فجر اليوم السبت في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 من الحرس الثوري كانوا بداخلها، ورجحت مصادر المرصد السوري بأن الانفجار ناجم عن استهداف جوي عبر طائرة مسيرة، وذلك نتيجة لتضرر القسم العلوي من السيارة بشكل أكبر بكثير من تضرر القسم السفلي منها.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 17 من الشهر الجاري، أن طائرات لا تزال مجهولة حتى اللحظة، استهدفت حوالي الساعة العاشرة ونصف من مساء أمس السبت، قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، وجاء الاستهداف عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى القاعدة من اللواء 47 التابع للمليشيات ذاتها والذي يتواجد له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر عن مقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى، بعضهم في حالة خطرة.