مقتل 3 عناصر من الفصائل المحلية في الاشتباكات المستمرة ضد مجموعة متهمة بتبيعتها لـ “التنظيم” بمدينة نوى بريف درعا

مقتل 3 عناصر من الفصائل المحلية في الاشتباكات المستمرة ضد مجموعة متهمة بتبيعتها لـ “التنظيم” بمدينة نوى بريف درعا

محافظة درعا: قتل 3 عناصر من الفصائل المحلية نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة العنيفة في مدينة نوى بريف درعا الغربي، بين الفصائل المحلية ومجموعة متهمة بتبعيتها لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث يتحصن أفراد المجموعة داخل عدد من المنازل في المدينة دون معرفة حجم الخسائر البشرية في صفوفهم.

وفي السياق، دخل اللواء الثامن على خط المواجهات العسكرية في المدينة إلى جانب الفصائل المحلية واللجان المركزية، حيث دفع بتعزيزات عسكرية مؤلفة من عشرات السيارات و3 مضادات أرضية قادمة من مدينة بصرى الشام شرقي درعا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إصابة 6 عناصر من الفصائل المحلية، نتيجة الاشتباكات مع مجموعة تتهم بتبعيتها لـ ”التنظيم” في مدينة نوى غربي درعا، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة واستخدم خلالها قذائف الأربيجي، بين فصائل محلية من جهة، ومجموعة متهمة بالتبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في مدينة نوى غربي درعا.