مقتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا جراء عملية تسلل لـ”قسد” في ريف الحسكة

قتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، إثر عملية تسلل نفذها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية إلى محارسهم، في قرية الغشقة بالقرب من بلدة العالية جنوب مدينة رأس العين.

وأشار المرصد السوري في أيلول الفائت، إلى أن ريف الحسكة قد شهد اشتباكات بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة شهدتها محاور في ريف الحسكة، بين الفصائل الموالية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قرى الريحانية والقاسمية بريف تل تمر في ريف الحسكة، بالتزامن مع عملية تسلل لـ”قسد” نحو مواقع الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قصفاً مدفعياً بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية، مصدره القوات التركية المتمركزة في قاعدة داوودية ضمن مناطق “نبع السلام”، استهدف “مشروع حاج عزوز” في ريف أبو راسين (زركان) بريف الحسكة، ما أدى إلى إحتراق صهريج وقود ضمن المزرعة.