مقتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بصاروخ موجه.. وارتفاع عدد القتلى إلى 6 من الفصائل في ريف حلب خلال اليوم

محافظة حلب: قتل ما لا يقل عن 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، جراء استهداف قوات جبهة الأكراد المنضوية تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية بصاروخ موجه، تمركزات الفصائل الموالية لتركيا في قرية الكريدية بالريف الشرقي لمدينة الباب.

ليرتفع بذلك عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 6 خلال اليوم، حيث كان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، اليوم، مقتل 3 من فصيل “الجبهة الشامية” الموالي للحكومة التركية، في اشتباكات مع القوات الكردية على محور مريمين بريف عفرين شمال غربي حلب، فجر اليوم الأربعاء، يذكر أن اثنين من القتلى من ريف دمشق ممن هُجروا سابقاً إلى عفرين بموجب اتفاقات روسية-تركية. وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً بأكثر من 300 قذيفة نفذته القوات التركية على مناطق سيطرة قوات “مجلس منبج العسكري” بريف مدينة منبج شرقي حلب، وتركز القصف التركي المكثف على قرى” الهوشرية و التوخار و الجات و الصيادة وجبلة الصيادة و أم عدسة و يلانلي و كورهويوك و قورت ويران و بوغاز ومزارع الفوارس بريف منبج، مما أدى تضرر عدد من المنازل وهروب بعض العوائل إلى مناطق أكثر أمنا، يأتي ذلك بعد مقتل وجرح 5 جنود أتراك بقصف صاروخي نفذته القوات الكردية على قاعدة تركية في ريف مدينة الباب شرقي حلب.