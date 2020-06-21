مقتل 3 من “الدفاع الوطني” في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقعهم في بادية دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، هجوما لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام، في بادية البوليل في ريف دير الزور، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من من عناصر الدفاع الوطني وإصابة آخرين.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصر في قوات النظام، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة حقل آراك بريف حمص الشرقي.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 575 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 212 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.