مقتل 3 من الميليشيات الموالية للنظام في انفجار ضمن بادية الرقة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 من الميليشيات الموالية لقوات النظام، بانفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية معدان بريف الرقة، وذلك في إطار النشاط الكبير للتنظيم في عموم البادية السورية، وبادية الرقة بشكل خاص خلال الشهر الجاري، وكان المرصد السوري أشار قبل أيام، إلى وقوع مجموعة آليات عسكرية بكمين لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، جنوب قرية المتياهة في بادية مسكنة شرقي حلب، ووفقًا للمصادر فإن 5 سيارات بيك آب رباعية الدفع تابعة للفرقة 25 والميليشيات الإيرانية تعرضت للهجوم في المنطقة أثناء مسيرها هناك، في حين دارت اشتباكات بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” والعناصر، ما أدى إلى مقتل 8 بينهم قيادي في الميليشيات الإيرانية.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1433 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ150 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 950 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.