مقتل 4 عناصر من “الهيئة” والفصائل في هجمات بمسيرات انتحارية على ريفي إدلب وحماة

ارتفع عدد قتلى هيئة تحرير الشام والفصائل إلى 4 عناصر في هجمات متفرقة لطائرات مسيرة انتحارية يوم أمس الأحد، على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قتل 3 عناصر من هيئة تحرير الشام وجيش الأحرار، نتيجة هجمات بمسيرات انتحارية انطلقت من مناطق النظام استهدفت مواقع في ريفي إدلب وحماة، حيث قتل عنصر من جيش الأحرار في استهداف مسيرة انتحارية لموقع قرب قرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي.

وعلى محاور إدلب قتل عنصران من هيئة تحرير الشام أثناء التدشيم على محور آفس شرقي مدينة إدلب إثر استهدافهم بطائرة مسيرة انتحارية.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن عنصر من هيئة تحرير الشام يعمل سائق “تركس” قتل وأصيب آخرون بجروح بليغة إثر استهداف آليتين من قبل مسيرين انتحاريتين انطلقتا من مواقع قوات النظام، على محور آفس بريف إدلب، أثناء عمليات “التدشيم”.

كما استهدفت مسيرة أخرى محور معربيلت بريف إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 63 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 59 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 22 من العسكريين و39 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال

– 34 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 15 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر