مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بين مجموعتين محليتين بمدينة الصنمين في درعا

مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بين مجموعتين محليتين بمدينة الصنمين في درعا

محافظة درعا: قتل 5 أشخاص نتيجة الاشتباكات المسلحة بمدينة الصنمين بريف درعا، والقتلى هم : مدنيان بينهم امرأة، و3 من المجموعات المحلية المتصارعة، أحدهم متعاون مع شعبة المخابرات العسكرية، والآخر لصالح أمن الدولة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعة وليد الشتار ومجموعة الشبط وهما من الموالين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، في عدة أحياء بمدينة الصنمين بريف درعا، تخللت الاشتباكات عمليات اقتحام لمنازل في الأحياء السكنية.

وشهدت أحياء ( الجمعية-الكلش- دوار الشيخ جبير- الشحادات) في مدينة الصنمين اشتباكات وإطلاق نار كثيف، كما أغلق الحي الجنوبي بالمدينة بشكل كامل، بسبب انتشار المسلحين.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 29 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 45 شخصا، هم:

– 7 من المدنيين بينهم سيدتين وطفلين

– 17 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 6 من الفصائل المحلية المسلحة