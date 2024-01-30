مقتل 5 من قوات تحرير عفرين في اشتباكات مع فصيلين مواليين لأنقرة وسط قصف مدفعي تركي مستمر على ريف حلب الشمالي

مقتل 5 من قوات تحرير عفرين في اشتباكات مع فصيلين مواليين لأنقرة وسط قصف مدفعي تركي مستمر على ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قتل 5 عناصر من قوات تحرير عفرين في اشتباكات مسلحة دارت بينهم من جهة، وفصيلي “العشمات” و”فرقة “الحمزة” من جهة أخرى، على محور كيمار التابعة لناحية شران بريف عفرين.

وتتزامن الاشتباكات مع استمرار القوات التركية والفصائل الموالية لها بقصف قرى الوحشية وأحرص وسموقة وبيلونية وتل رفعت بريف حلب الشمالي، وقريتي مرعناز وشوارغة في ناحية شران بريف عفرين، بالإضافة إلى قريتي صوغاناكة ومياسة بريف شيراوا، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام.

وفي المقابل، تعرضت قرية آناب التابعة لناحية شران بريف عفرين ضمن منطقة “عصن الزيتون”، لقصف مدفعي مصدره مناطق انتشار القوات الكردي والنظام، ما أدى إلى إصابة رجل مسن بجراح متفاوتة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، بأن محيط المشفى الوطني وقرية سيجراز غربي مدينة إعزاز ومحيط مخيم “كويت الرحمة” ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي تعرض لقصف صاروخي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي.

بدورها ردت القوات التركية بقصف استهدف محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ومرعناز والمالكية وشوارغة بناحية شران بريف عفرين شمال غربي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.