مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال 3 عمليات تسلل نفذتها “قسد” خلال الأيام الفائتة في ريف أبو راسين (زركان)

قتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات والقصف وعمليات تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، في 16 و17 أيلول الجاري، على مواقع الفصائل الموالية لتركيا في ريف أبو راسين بريف الحسكة، حيث جرى القصف على قرى باب الخير وأم عشبة وتل محمد، تزامنا مع 3 عمليات تسلل لعناصر “قسد” على مواقع الفصائل الموالية لتركيا هناك.

على صعيد متصل، أصيب عدد من عناصر “قسد” بجروح متفاوتة، نتيجة القصف التركي واستهدافات الفصائل الموالية لتركيا، أثناء عمليات التسلل وزرع الألغام في المنطقة.

وكانت القاعدة التركية في قرية داوودية ضمن مناطق “نبع السلام” أطلقت قنابل مضيئة في أجواء ريف أبو راسين، في 17 أيلول الجاري، واستهدفت بالمدفعية مزرعة حمدوش قرب نقاط التماس مواقع قوات النظام و”قسد”، كما استهدفت مواقع لقوات النظام و”قسد” في الريف ذاته، في حين قصفت قوات النظام و”قسد” على مواقع الفصائل الموالية لتركيا بالمدفعية وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 16 أيلول الجاري، اشتباكات وقصف مدفعي بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، على محاور قرية باب الخير ومزرعة حمدوش، في ريف الحسكة، تزامناً مع إطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.