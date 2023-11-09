مقتل 9 من العاملين مع الإيرانيين بغارات أميركية على مقرات ومواقع عسكرية بمدينة دير الزور

قتل 9 أشخاص بينهم 3 سوريين على الأقل من العاملين مع الإيرانيين، جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الأميركي على مقرات عسكرية ومستودع أسلحة في شارع بور سعيد جانب الفرن الآلي بمدينة دير الزور، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف بتدمير سلاح وذخائر أيضاً.

كذلك، سمعت دوي انفجارات ضمن حقل العمر النفطي الذي تتواجد فيه أكبر قواعد التحالف الدولي في سورية فجر اليوم، عقب ذلك قصفت القوات الأميركية المتمركزة هناك مواقع الميليشيات في منطقة الميادين شرقي ديرالزور.

وتأتي الضربات الأميركية في إطار الصراع الأميركي-الإيراني في المنطقة، حيث عمدت ميليشيات مدعومة من إيران على استهداف القواعد الأميركية في سورية 26 مرة منذ تاريخ 19 تشرين الأول، توزعت على النحو التالي: 5 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك