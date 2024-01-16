مقتولاً بأداة حادة.. أهالي يعثرون على جثة مواطن ستيني في ريف حماة الغربي

محافظة حماة: عثر أهالي على جثة مواطن في العقد السادس من عمره مقتولاً جنوب بلدة ساقية نجم بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ويظهر على الجثة آثار ضرب بأداة حادة على الرأس، حيث جرى نقل الجثة إلى مشفى مدينة السقيلبية، دون معرفة تفاصيل جريمة وأسبابها.

وفي 8 كانون الثاني الجاري، أقدم مواطن على قتل شقيقه رميا بالرصاص عقب مشادات كلامية بينهما، في حي زنود بمدينة القامشلي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القاتل كان تحت تأثير الكحول عند ارتكابه الجريمة.