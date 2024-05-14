مقتولاً بعيارات نارية.. العثور على جثة عنصر في الفصائل المحلية ملقاة على طريق في ريف درعا

محافظة درعا: عثر على جثة شاب عشريني مقتولاً بعيارات نارية، ملقى على طريق بين بلدة إبطع ومدينة الشيخ مسكين في الريف الأوسط من محافظة درعا، بعد فقدانه يوم أمس الأحد لدى توجهه إلى بلدة عتمان.

يشار بأنه عمل سابقا ضمن الفصائل المحلية قبل اتفاقية التسوية في العام 2018، ثم عاد بعد فترة من الزمن للعمل مع الفصائل المحلية.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام بدرعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 113 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 154 شخصا، هم:

– 44 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 43 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 3 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 40 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 من المتعاونين مع “حزب الله” اللبناني

– 1 مجهول الهوية