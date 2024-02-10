مقـ ـتل أربعيني على يد لصوص في مدينة الرستن

محافظة حمص: قتل رجل أربعيني يعمل حارسا لمنشأة صناعية بالرصاص المباشر على يد لصوص، في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، أثناء محاولتهم السرقة، في حين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 38 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 39 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و 29 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 12 جريمة في درعا راح ضحيتها 12 شخص بينهم طفلة و3 سيدات

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 5 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 5 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 4 جرائم في حمص راح ضحيتها 4 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 3 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 3 رجال

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان