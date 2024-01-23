مقتل تاجر مخدرات واعتقال 3 في عملية أمنية لقوات النظام بريف درعا الغربي

محافظة درعا: قتل أحد تجار المخدرات واعتقل 3 أخرين، في عملية مداهمة نفذتها اللجنة المركزية التابعة للنظام، في مدينة داعل بريف درعا الغربي، وتبادل الطرفان إطلاق النار، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المخدرات، حيث جرى اقتياد المعتقلين إلى أحد سجون النظام، دون معرفة مصيرهم.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 22 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 23 شخصا، هم:

– 3 من المدنيين بينهم سيدة وطفل

– 13 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 1 من تنظيم “الدولة الإسلامية”

– 1 من المجموعات المتهمة بالانتماء لـ”التنظيم”.