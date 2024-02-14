مقتل شاب بالرصاص المباشر في اشتباك مع آخر في حي الجامعة بمدينة إدلب

محافظة إدلب: قتل شخص، نتيجة اندلاع مشاجرة مع شخص آخر في حي “الجامعة” بمدينة إدلب، دون معرفة الأسباب.

وسمعت أصوات إطلاق عيارات نارية في الموقع آنف الذكر، تدخل عناصر من الشرطة لاعتقال القاتل الذي سلم نفسه.

يشار إلى أن الحادثة هي الأولى التي تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها.

ووثق المرصد السوري خلال العام الفائت 2023، 49 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن سقوط 52 قتيلا، هم: 37 من المدنيين بينهم 4 سيدات و3 أطفال، و6 من هيئة تحرير الشام، و8 مجهولي الهوية و1 مهاجر من أصول أوزبكية.