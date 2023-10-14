مقتل شاب برصاص عنصر من “الجيش الوطني” في ريف حلب

محافظة حلب: قتل شاب من بلدة الراعي بريف حلب أثناء قيامه بسرقة أحد المنازل برفقة شبان آخرين، الأمر الذي دفع أحد عناصر “الجيش الوطني” لإطلاق النار عليه وإصابته برصاصتين في الصدر، مما أدى لوفاته على الفور.

ووثق المرصد السوري في 5 أيار الفائت مقتل شاب نازح ينحدر من مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي، جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر على يد لص أثناء محاولته سرقة منزله في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.