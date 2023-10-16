مقتل شاب برصاص لصوص خلال سرقة مزرعة يعمل بها في طفس بريف درعا

محافظة درعا: قتل شاب برصاص مجموعة من اللصوص خلال اشتباك مسلح معهم إثر عملية سرقة لمزرعة يعمل بها كحارس في مدينة طفس بريف درعا، حيث أقدموا بعد قتله على سرقة كل ما بحوزته ومن ثم لاذوا بالفرار لجهة مجهولة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 408 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 332 شخصا، هم:

-115 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 23 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.