مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في ريف الرقة الغربي

محافظة الرقة: قتل شاب يبلغ من العمر 27 عاماً جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية في قرية الطويحينة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الغربي.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 67 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 73 شخص بينهم 9 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 17 بينهم 4 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 25 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 17 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 10 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)