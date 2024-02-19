مقتل شاب جراء مشاجرة مع أشخاص في جديدة عرطوز بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: قتل شاب اليوم إثر مشاجرة حدثت بينه وبين أشخاص آخرين في جديدة عرطوز بريف دمشق، وينحدر الشاب من خان الشيح ويملك محلاً لبيع الألبسة المستعملة، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

ويأتي ذلك، في ظل تزايد معدل الجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، على خلفية انتشار الفوضى والفلتان الأمني.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 44 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 45 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و35 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 13 جريمة في درعا راح ضحيتها 9 رجال وطفلة و3 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 7 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 5 رجال وطفل وسيدة

– 4 جرائم في حمص راح ضحيتها 4 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 4 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 4 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان