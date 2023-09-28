مقتل شاب على يد أحد أقربائه ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية بريف حلب الشرقي

مقتل شاب على يد أحد أقربائه ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: قتل شاب على يد أحد أقربائه، في قرية أم ميال بريف منبج شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، وذلك بسبب خلاف قديم.

وتشهد عموم مناطق سورية على اختلاف الجهات المسيطرة تزايداً في معدل الجرائم، على خلفية الفوضى والفلتان الأمني المنتشر.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 60 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 66 شخص بينهم 9 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 17 بينهم 4 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

–21 بينهم سيدة وطفلة وشابين في دير الزور

– 15 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 9 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)