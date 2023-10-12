مقتل شاب قرب معبر نهري على الفرات في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل شاب، بالرصاص المباشر، أثناء تواجده عند المعبر النهري في قرية الشنان الخاضعة لنفوذ مناطق “قسد” والتي تقابل مدينة العشارة التي تسيطر عليها قوات النظام والميليشيات الإيرانية، واتهم ذوي الشاب “قسد” بإطلاق النار عليه.

ويتعرض المواطنون لعمليات استهدافات مباشرة من قبل القوى العسكرية المسيطرة على طرفي نهر الفرات، خوفا من عمليات التسلل.

وسهلت قوات النظام تحركات المسلحين من مناطقها إلى مناطق شرق الفرات التي شهدت بعض قراها وبلداتها اشتباكات بين “قسد” من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى في الأسابيع الفائتة.

وصدرت تعليمات شفهية لعناصر قوات النظام بمد المسلحين من أبناء العشائر الذين هاجموا “قسد” بالذخيرة والسلاح، من الطرف الإيراني وطرف قوات النظام في غرب الفرات، إضافة إلى تقديم الخدمات والرعاية الطبية للجرحى، ونقلهم بالطائرات إلى دمشق في حال اقتضت الحاجة لذلك، دون اعتراضهم من قبل أي جهة كانت.

وأبلغ العناصر على حواجز قوات النظام، المسلحين الراغبين بالتوجه إلى القتال بالطرف الآخر، بالذهاب إلى المعابر على ضفة نهر الفرات التي تقدم تسهيلات أمامهم.