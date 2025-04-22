مقتل شاب وتوتر عشائري في بادية الرصافة في الرقة

مقتل شاب وتوتر عشائري في بادية الرصافة في الرقة

محافظة الرقة: قتل شاب من عشيرة “الحديدين” خلال اقتتال نشب بين الأخير وأفراد من عشيرة “الوهب” على خلفية خلافات تتعلق بالفيول والحراقات، في بادية الرصافة بالرقة.

وعلى إثر ذلك، ساد توتر بين أبناء العشيرتين في قرية العمالة بريف الرقة الخاضع لسيطرة الحكومة السورية.

وبذلك، بلغ عدد الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول، منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 134 جريمة راح ضحيتها، 151 شخصاً هم : 119 رجال، و7 طفل، و 25 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– 12 جريمة في دمشق راح ضحيتها13 هم: (9 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).

– 7 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 8 هم: (8 رجال، 0 سيدة، 0 طفل).

– 13 جريمة في حلب راح ضحيتها 14، هم: (12 رجال، 0 سيدة، 2 طفل).

– 6 جرائم في حمص راح ضحيتها 6 هم: (3 رجال، 2 سيدة، 1 طفل).

– 15 جريمة في حماة راح ضحيتها 18، هم: (15 رجال، 3 سيدات ، 0 طفل).

– 11 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها12 هم: (11رجال، 1 سيدة، 0 طفل).

– 14 جريمة في دير الزور راح ضحيتها 14 هم: (10 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).

– 16 جريمة في إدلب راح ضحيتها 18 هم: (13 رجال، 5 سيدات، 0 طفل).

– 23 جريمة في درعا راح ضحيتها 26، هم: (21 رجال، 3 سيدات، 2 طفل).

– 3 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 6، هم: (3 رجال، 3 سيدة، 0 طفل).

– 12 جريمة في السويداء راح ضحيتها 14، هم: (13 رجال، 1 سيدة، 0 طفل).

–1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها 1، هم: (1 سيدة).

ـــ1 جريمة في الرقة راح ضحيتها 1 (1رجل).