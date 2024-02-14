مقتل شخص باشتباكات بين عوائل مدعومة من “حزب الله” اللبناني في الريف الحمصي

محافظة حمص: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عائلة من بلدة الدلبوز وعائلة من بلدة المزرعة، نتيجة خلافات بين الطرفين، مما أدى لمقتل شخص تابع لـ”حزب الله” اللبناني، وسط استنفار أمني مكثف في عدد من أحياء مدينة حمص منعا من عمليات انتقامية بين العائلات المتقاتلة.

وأشار المرصد السوري في 29 كانون الثاني الفائت إلى أن مدينة الرستن بريف حمص الشمالي شهدت اشتباكات متقطعة بين عائلتين من أهالي المدينة، على خلفية مقتل أحد أبناء عشيرة التركاوي أواخر العام الماضي.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما يقارب عشرة أشخاص مسلحين من عشيرة التركاوي قاموا بالهجوم على منزل الشخص الذي لقي مصرعه خلال الاشتباكات التي جرت على أطراف المدينة.