مقتل شخص وإصابة آخر في اقتتال بين أبناء عمومة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين أبناء عمومة من عشيرة “الشعيطات”، نتيجة خلافات وثأر قديم بينهم في بلدة غرانيج شرقي دير الزور، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، وسط حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة ومناشدات أهلية للعقلاء بضرورة التدخل وفض الاشتباك بين أبناء العمومة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 91 اقتتال، أسفر عن مقتل 51 شخص بينهم سيدتين و3 أطفال، و إصابة 182 آخرين بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 61 اقتتال في دير الزور، أسفر عن مقتل 18 بينهم سيدة وطفلين، وإصابة 104 أشخاص بجراح

– 13 اقتتال في الرقة، أسفر عن مقتل 18 بينهم طفل، وإصابة 39 آخرين بجراح

– 6 اقتتالات في حلب، أسفرت عن مقتل 4 بينهم عنصر من الاسايش، وإصابة 16 شخص بجراح بينهم عنصر من “الأسايش”.

– 11 اقتتال في الحسكة، أسفر عن مقتل 11 بينهم سيدة، وإصابة 23 آخرين بجراح