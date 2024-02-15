مقتل ضابط بقوات النظام في اشتباكات مسلحة ببلدة محجة في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: لقي ضابط برتبة “ملازم” مصرعه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء الاشتباكات المسلحة التي دارت اليوم في ساعات الصباح الأولى بين قوات النظام من طرف، ومجموعة محلية مسلحة من طرف آخر في الأحياء الشمالية لبلدة محجة بريف درعا الشمالي.

وبذلك يرتفع إلى 2 عدد قتلى قوات النظام والمجموعات المنضوية ضمن اللواء الثامن.

وقصفت قوات النظام، بقذائف الدبابات، الأحياء السكنية في الجهة الشمالية لبلدة محجة بريف درعا الشمالي، وسط حالة من الذعر والهلع بين المدنيين، بعد اقتحام العناصر الحي وإطلاق النار بشكل عشوائي، بحثاً عن مطلوبين.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 34 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 53 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 20 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية