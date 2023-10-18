مقتل ضابط من قوات النظام باستهداف هيئة تحرير الشام لمواقع بريف إدلب الجنوبي
قتل ضابط من قوات النظام برتبة ملازم جراء استهدف هيئة تحرير الشام بالصواريخ لمواقع قوات النظام على محور داديخ بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، كما استهدفت هيئة تحرير الشام بالصواريخ مواقع قوات النظام على محور كفربطيخ في ريف إدلب الجنوبي.
وبذلك، يرتفع إلى 503 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 324 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 232 من العسكريين و 158 من المدنيين بينهم 37 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:
– 80 من المدنيين بينهم 10 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام
-326 عنصر من قوات النظام بينهم 20 ضابط.
– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون
– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري
– 74 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي
– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي
– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.
– 2 من فيلق الشام.
– 1 من فصيل حراس الدين
– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية
– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران
– عنصر من صقور الشام.
– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.