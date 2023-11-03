مقتل ضابط وعنصر من قوات النظام باستهداف فصائل “الفتح المبين” لمواقع النظام بريفي حلب وحماة

قتل ضابط قوات النظام برتبة ملازم أول” على خلفية القصف المدفعي، الذي نفذه عناصر “هيئة تحرير الشام”، ليلة أمس، على مواقع لقوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قتل عنصر من قوات النظام، برصاص سرايا القنص التابع لفصيل” أنصار الإسلام”، على محور السرمانية شمال غربي حماة.

كما استهدفت عناصر ” غرفة عمليات الفتح المبين”، بقذائف الهاون، مواقع لقوات النظام، على جبهة “المشاريع” شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن تسجيل خسائر بشرية حتى اللحظة في المنطقة المستهدفة.

وبذلك، يرتفع إلى 551 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال362 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 245 من العسكريين و 187 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 96 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-347 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.