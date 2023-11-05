مقتل طفلة برصاصة طائشة على خلفية اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر من “قسد” ومسلحين محليين شرق دير الزور

محافظة دير الزور: توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر إصابتها برصاصة طائشة، على خلفية هجوم مسلحين محليين، مساء اليوم، بالأسلحة الثقيلة وقذائف الآربيجي على عناصر حاجز لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة أبوحمام شرقي دير الزور.

وتأتي هذه الاستهدافات بشكل شبه متكرر ينفذها مسلحون محليون موالون لقوات النظام والميلشيات الموالية لها، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة دير الزور بتاريخ 27 من أيلول الفائت.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى استهداف مسلحين محليين، بالأسلحة الرشاشة، و قذائف الآر بي جي”، من ضفة الفرات الغربية، ،نقاط عسكرية تابعة لعناصر من “قسد” ببلدة الشحيل في ريف ديرالزور الشرقي ، في حين ردت عناصر “قسد” على مصار النيران، باستهداف قرية حويجة بقرص الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميلشيات الإيرانية، بالمدفعية الثقيلة وقذاف الهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية من الطرفين خلال الاستهدافات المتبادلة