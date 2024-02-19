مقتل عنصرين من الفصائل الموالية لتركيا خلال عملية تسلل لقوات “مجلس منبج العسكري” غربي منبج

محافظة حلب: قتل عنصران من الفصائل الموالية لتركيا وأصيب آخرون بجراح إثر اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل من طرف، وقوات “مجلس منبج العسكري” من طرف آخر، على محور قرية الصيادة والتل التابع لها في ريف منبج الغربي، شرقي حلب بعد عملية تسلل نفذتها قوات “مجلس منبج العسكري”، وتزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي مكثف مصدره القوات التركية استهدف القرية وتلها.

وفي 16 شباط الجاري، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قرية الصيادة في الريف الشمالي الغربي لمدينة منبج شرقي حلب، مما شكل حالة من الخوف والهلع بين المدنيين،كما سقطت قذيفة على ضفة نهر الفرات الشرقية.