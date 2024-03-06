مقتل عنصرين من قوات النظام إثر اشتباكات عنيفة بعد عملية تسلل لفصائل “الفتح المبين” على محور شمالي اللاذقية

مقتل عنصرين من قوات النظام إثر اشتباكات عنيفة بعد عملية تسلل لفصائل “الفتح المبين” على محور شمالي اللاذقية

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام والميليشيات المساندة لها من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أخرى، على محور الصراف بريف اللاذقية الشمالي، إثر محاولة تسلل لقوات الأخيرة، مما أدى لمقتل عنصرين من قوات النظام.

وبذلك، يرتفع إلى 94 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 94 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 34 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–53 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 25 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر