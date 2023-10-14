مقتل عنصرين من قوات النظام في ريفي حلب وحماة .. وقوات الأخيرة و”الهيئة” يتبادلان القصف البري والاستهدافات على محاور منطقة ” بوتين- أردوغان”

مقتل عنصرين من قوات النظام في ريفي حلب وحماة .. وقوات الأخيرة و”الهيئة” يتبادلان القصف البري والاستهدافات على محاور منطقة ” بوتين- أردوغان”

قتل عنصران من قوات النظام بالاستهدافات المباشرة مع عناصر هيئة تحرير الشام، أحدهما قتل على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي، والآخر على محور بسهل الغاب بريف حماة.

على صعيد متصل، قصفت هيئة تحرير الشام بالمدفعية الثقيلة قمة النبي يونس بريف اللاذقية، ومحور الفوج 46 بريف حلب، فيما ردت قوات النظام من نقاط تمركزها في جورين بمحور سهل الغاب بالقصف البري على قرية العنكاوي شمال غرب حماة وفليفل وكنصفرة جنوب إدلب وكفرتعال وكفر نوران وتديل غرب حلب، والتفاحية وكبانة بريف اللاذقية الشمالي.

وبذلك، يرتفع إلى 497 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 315 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 226 من العسكريين و 150 من المدنيين بينهم 36 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 80 من المدنيين بينهم 10 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-322 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 72 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.