مقتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل على محور بريف إدلب الجنوبي

قتل عنصران من قوات النظام، قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 27 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 25 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 7 من العسكريين و 30 من المدنيين بينهم طفلين بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 7 من المدنيين بينهم طفلين

– 19 من قوات النظام بينهم ضابط

– 1 من “هيئة تحرير الشام”