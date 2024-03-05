مقتل عنصرين من قوات النظام وآخر من “الهيئة” باستهدافات متبادلة.. وقصف بري يستهدف بلدات ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

مقتل عنصرين من قوات النظام وآخر من “الهيئة” باستهدافات متبادلة.. وقصف بري يستهدف بلدات ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام بقصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

وفي السياق، قتل عنصران من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور آفس بريف إدلب الشرقي.

وقصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدات الفطيرة وكنصفرة ودير سنبل بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 91 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 92 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 34 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–50 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 25 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر