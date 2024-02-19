مقتل عنصرين من “هيئة تحرير الشام” إثر استهدافهما بصاروخ حراري من قبل قوات النظام بريف إدلب

مقتل عنصرين من “هيئة تحرير الشام” إثر استهدافهما بصاروخ حراري من قبل قوات النظام بريف إدلب

قتل عنصران من “هيئة تحرير الشام” جراء استهدافهما بصاروخ حراري موجه مصدره قوات النظام، في قرية بينين بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 60 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 57 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 22 من العسكريين و39 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال

– 34 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 13 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام