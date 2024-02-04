مقتل عنصر من “أسود الشرقية” بعد اشتباكات مسلحة بين الأخيرة ودورية للأمن الجنائي في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: قتل عنصر من ميليشيا “أسود الشرقية” أمس إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر الأخيرة من جهة، وعناصر دورية تابعة للأمن الجنائي التابع للنظام بعد محاصرتها مجموعة مسلحة من تجار ومروجي المواد المخدرة، حيث استمرت الاشتباكات لمدة ساعة مع نشر نقاط أمنية وإغلاق كافة الطرق في مداخل ومخارج حي الجبيلية بمدينة دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميلشيات الموالية الإيرانية.

وفي 2 شباط الجاري، عثر أهالي على جثتين لعنصرين من فصيل أسود الشرقية جرى التمثيل بهما داخل شقة سكنية في حي الجورة بمدينة دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية، دون معرفة أسباب ودوافع القتل حتى اللحظة.