مقتل عنصر من “الهيئة”.. وقصف متبادل ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من ريف حماة، بقصف مدفعي لقوات النظام على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي كفرعمة وكفرتعال غربي حلب.

كما طال القصف المدفعي قرى الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وشهد محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية ومحور المشاريع بسهل الغاب غربي حماة قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بين فصائل “الفتح المبين” وقوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 43 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 39 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 12 من العسكريين و36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

– 25 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 9 من “هيئة تحرير الشام”