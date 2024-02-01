مقتل عنصر من فصيل “السلطان مراد” تحت وطأة التعذيب في سجن لـ”الجيش الوطني”  

محافظة حلب: قتل عنصر من فصيل “السلطان مراد” ينتمي لعشيرة “الغازي” قبيلة الموالي تحت وطأة التعذيب في سجن لـ”الجيش الوطني” على يد عناصر من فصيل أبو وليد العزي و”العمشات” وذلك بعد اتهام الفصيل، لـ 4 شبان من قبيلة الموالي بخطف مواطن من أهالي عفرين حيث تم إطلاق سراح 3 منهم لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليهم، بينما قتل الرابع تحت وطاة التعذيب، وسط معلومات عن تحشيدات مسلحة لأبناء قبيلة الموالي وتحميل فصيلي “العمشات” والسلطان مراد مسؤولية قتل العنصر ، بعد نقل الجثة إلى المشفى العسكري لمدينة عفرين.

وأشار المرصد السوري في 27 من كانون الثاني الفائت إلى إقدام عناصر من فصيل “فرقة الحمزة” خلال الأيام القليلة الفائتة، على اعتقال مواطن من أهالي قرية جويق بريف عفرين شمال غربي حلب، بتهمة أداء “الخدمة الالزامية” إبان سيطرة “الإدارة الذاتية” على مدينة عفرين سابقاً، مطالبين ذوي الشاب بدفع فدية مالية قدرها 3 ألاف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحه.

على صعيد متصل، أقدم عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” بتاريخ 24 كانون الثاني، على اعتقال شابين من مهجري ريف حلب الجنوبي، أثناء توجههم من إحدى المخيمات في ريف مدينة إعزاز إلى عملهم ضمن المدينة بريف حلب الشمالي، دون معرفة التهم الموجهة إليهم، ولايزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.