مقتل عنصر من قوات النظام برصاص “الفتح المبين”.. وقصف مدفعي يطال ريفي إدلب واللاذقية
قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور آفس شرقي مدينة إدلب.
على صعيد متصل، قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بالمدفعية الثقيلة قرى الفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.
وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى.
وبذلك، يرتفع إلى 549 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال360 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 245 من العسكريين و 187 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:
– 96 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام
– 345 عنصر من قوات النظام بينهم 23 ضابط.
– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون
– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري
– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي
– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي
– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.
– 2 من فيلق الشام.
– 1 من فصيل حراس الدين
– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية
– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران
– عنصر من صقور الشام.
– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.