مقتل عنصر من قوات النظام برصاص هيئة تحرير الشام وقصف مدفعي يستهدف قرية بريف إدلب

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام على محور ترنبة بريف إدلب الشرقي

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية معربليت بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 553 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال364 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 245 من العسكريين و 187 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 96 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-349 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.