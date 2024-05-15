مقتل عنصر من قوات النظام بقصف لـ” الهيئة” على ريف حلب الغربي

قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من ريف حماة، إثر استهداف هيئة تحرير الشام لتجمعات قوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين، أردوغان” وبذلك، يرتفع إلى 218 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال193عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 89 من العسكريين بينهم جندي تركي، و91 من المدنيين بينهم سيدة و 14 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 20 من المدنيين بينهم 9 أطفال و سيدتين.

– 130من قوات النظام بينهم 11 ضابط

– 60 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

– جهادي أجنبي.