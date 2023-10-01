مقتل عنصر من قوات النظام على محور بريف حلب وقصف بري يطال قرى ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

مقتل عنصر من قوات النظام على محور بريف حلب وقصف بري يطال قرى ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه من قبل أحد تشكيلات هيئة تحرير الشام على محور بسرطون بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بالمدفعية الثقيلة قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

كما طال القصف محيط قريتي كفر تعال وكفرعمة بريف حلب الغربي.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وبذلك، يرتفع إلى 428 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 277 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 214 من العسكريين و98 من المدنيين بينهم 32 طفل و13 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 32 من المدنيين بينهم 5 سيدات و9 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 306 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.