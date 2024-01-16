مقتل عنصر من قوات النظام على محور بريف إدلب

قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من بلدة ربيعة بريف حماة إثر القصف المدفعي من قبل فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور سراقب بريف إدلب.

وتستمر الاستهدافات المتبادلة بين كل من قوات النظام والفصائل موقعة قتلى وجرحى بين الطرفين.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 14 كانون الثاني الجاري مقتل عنصر مجند من قوات النظام، نتيجة استهداف مواقع تحصنهم بالرصاص من قبل عناصر من هيئة تحرير الشام على تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، مدينة أريحا بريف إدلب، وسقطت القذائف ضمن الأحياء السكنية بالمدينة، دون تسجيل خسائر بشرية.