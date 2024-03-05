مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل ومدفعية النظام تقصف محاور وقرى ضمن منطقة “بوتين-أردوغان

قتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

وفي سياق متصل، قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، محاور تلال الكبينة ومحيط قرية برزة بريف اللاذقية الشمالي، كما طال القصف المدفعي محيط قريتي القصر وكفرعمة بريف حلب الغربي، بالإضافة إلى محيط قريتي السرمانية ودوير الأكراد ومران والزيارة بريف حماة الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 92 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 93 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 34 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–51 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 25 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر