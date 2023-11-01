مقتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص الحزب الإسلامي التركستاني” على محور غربي حماة

قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر بجروح بليغة إثر قنصهما من قبل عناصر “الحزب الإسلامي التركستاني” على جبهة قرية الحاكورة في سهل الغاب غربي حماة.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى.

وبذلك، يرتفع إلى 547 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال357 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 244 من العسكريين و 185 من المدنيين بينهم 42 طفل و21 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 95 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

– 344 عنصر من قوات النظام بينهم 23 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.